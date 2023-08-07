الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأوقاف: حجج ومستندات الوقف آمنة تمامًا ولم تتأثر بالحريق

حريق الاوقاف
حريق الاوقاف

قال عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الحريق الذي شب في مبنى وزارة الأوقاف بوسط البلد منذ أيام لم يتسبب في أي خسائر بشرية وأن جميع حجج ومستندات الوقف آمنة تمامًا.

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية جاسمين طه، المذاع عبر فضائية dmc أنه كان يوجد جزء متبقي وتم نقله بالفعل لمبنى الأوقاف بالعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن الوزارة بكامل طاقتها انتقلت للعاصمة الإدارية الجديدة أول يوليو.

جماعات أهل الشر التي تستغل أي حدث للعب على مشاعر الناس

وتابع "نراهن على وعي المصريين بالحصول على الخبر من مصدره الصحيح من خلال الصحفة الرسمية للوزارة، ولا بد أن نعلم أن هناك جماعات أهل الشر التي تستغل أي حدث للعب على مشاعر الناس ولا بد أن نكون على درجة كبيرة من الوعي ونستقي الخبر من مصادره الصحيحة.

الأوقاف حجج ومستندات أمنة الحريق وزارة الأوقاف العاصمة الإدارية الجديدة جماعات أهل الشر مشاعر الناس
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