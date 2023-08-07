وزير الخارجية يكشف نتائج اجتماع آلية دول جوار السودان

قال وزير الخارجية سامح شكري إن البيان الختامي للاجتماع الأول للآلية الوزارية لدول جوار السودان أعاد تأكيد ما صدر في القاهرة عن القمة الأولى التي عقدت لدول الجوار من مبادئ.

وأضاف شكري، لـ"القاهرة الإخبارية" على هامش مؤتمر الآلية الوزارية لدول جوار السودان فى أنجامينا أن خطة التحرك استغرقت وقتًا في بلورتها من خلال التشاور بين الدول الحاضرة لهذا الاجتماع، وهى دول جوار السودان، موضحًا أن الخطة توزع المهام على الوزراء للاضطلاع بالمسئولية في إطار تنفيذ الخطة.

أوضح أن الخطة متكاملة تشمل المكون العسكري والأمني والمكون السياسي والمكون الإنساني بشيء من التفصيل، ولم ترفق خارطة الطريق مع البيان، نظرًا لتكليف الوزراء أن ترفع الخطة إلى قادة الدول بعد بلورتها من أجل اعتمادها، ويبدأ تنفيذها فور اعتمادها.

كشف وزير الخارجية ملامح الخطة أنها خطة متكاملة تتناول كل العناصر المرتبطة في الأزمة في السودان وتسعى لاضطلاع المسئولين بمهام محددة.