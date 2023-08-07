الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يستقبل سفير دولة التشيك لبحث سبل التعاون المشترك (صور)

الدكتور حمدي حسين،
الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة

استقبل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الإثنين، سفير الجمهورية التشيكية في القاهرة، إيفان يوكل، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة.

وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك في عدة مجالات منها: تنظيم فعاليات مشتركة؛ للترويج للعلوم والتعليم والثقافة، وكذلك في مجال دراسات اللغة العربية والتشيكية، فضلًا عن امتداد التعاون وتحقيق الشراكات في مختلف التخصصات بكليات الجامعة.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، بالعلاقات الودية بين البلدين، مؤكدًا أن الجامعة تفتح أبوابها دائمًا؛ للتعاون مع كافة الجهات المحلية،  والدولية أيضا؛ بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي، والبحثي في كافة  المجالات بمختلف كليات الجامعة.

وأشار الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، إلى أن اللقاء أثمر عن تعاون الطرفين في تنفيذ معرض للفنون التشكيلية، خلال أكتوبر المقبل، وهو باكورة تفعيل التعاون بين الجامعة والسفارة؛ حيث سيشارك في المعرض فنانون مصريون، وآخرون من دولة التشيك، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة وإشراف عميد كلية الفنون الجميلة.

من جانبه، أعرب السفير  التشيكي عن ترحيبه بالتعاون مع جامعة الأقصر، وأشاد بالتطورات، والتوسعات  التي تشهدها الجامعة على كافة المستويات، رغم كونها حديثة النشأة،  مؤكدًا استعداد بلاده لتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعات التشيكية، والمصرية.

وفي ختام اللقاء، أهدى السيد إيفان يوكل، سفير  الجمهورية التشيكية في القاهرة، الأستاذ الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، درع السفارة؛ تقديرًا لجهوده المتميزة بالجامعة، واعتزازًا بعلاقات الصداقة بين البلدين.

366292108_708690954604433_272575799010113757_n
366292108_708690954604433_272575799010113757_n
366157824_708691574604371_5366361988197574933_n
366157824_708691574604371_5366361988197574933_n
366166254_708691617937700_2201875910638282023_n
366166254_708691617937700_2201875910638282023_n
366167811_708691511271044_6230703830948906372_n
366167811_708691511271044_6230703830948906372_n
366169278_708691487937713_5828200397461681863_n
366169278_708691487937713_5828200397461681863_n
366259971_708691537937708_4415528212636717276_n
366259971_708691537937708_4415528212636717276_n
366263930_708690361271159_6983923184836647611_n
366263930_708690361271159_6983923184836647611_n
366268674_708690994604429_5976331601381505528_n
366268674_708690994604429_5976331601381505528_n
جامعة الاقصر سفير الجمهورية التشيكية القاهرة كلية الفنون الجميلة دراسات اللغة العربية والتشيكية
ads

الأكثر قراءة

"هتلبسيه فى البيت ولا الشارع".. مفاجأة فى قصة بوست مندوب الشحن

مصدر أمنى: هبوط حاد بالدورة الدمورية أدى لوفاة مواطن بقسم دارالسلام

خبير أرصاد يكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة

بلاغ من ابنة طلعت زكريا بسبب فيديو شهّر بوالدها

شيخ الحارة.. «الوثائقية» تصنع ملحمة تليق بـ«أسامة أنور عكاشة»

استمرار جهود البحث لانتشال جثمان شاب غرق بأحد شواطئ الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية