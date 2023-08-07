“الأوقاف” تعلن انطلاق فعاليات معسكر أبى بكر الصديق التثقيفى بالإسكندرية.. الأربعاء

أعلنت وزارة الأوقاف، عن انطلاق فعاليات معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، والذي يستضيف (45) من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم، المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اعتبارًا من الأربعاء الموافق 9/ 8/ 2023م حتى الجمعة 11/ 8/ 2023م.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن فعاليات إطلاق المعسكر تأتي في إطار الدور الريادي العالمي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم، وحرصها الشديد على رعاية الطلاب الوافدين الباحثين عن صحيح العلم الشرعي والفكر الوسطي من الدارسين بالأزهر الشريف، وفي إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي يقدمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للطلاب والطالبات الدارسين والدارسات بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم .

وأوضحت أن البرنامج التدريبي للمعسكر، يتضمن جوانب علمية وثقافية، وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.