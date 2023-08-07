الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بقيمة 1.1 مليون جنيه.. ضبط 6 متهمين بترويج المخدرات في الإسكندرية

المتهمين
المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 6 عناصر إجرامية بالإسكندرية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم حشيش وهيروين بـ1.1 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية قيام (عدد 6 عناصر إجرامية لـ"أربعة منهم معلومات جنائية") بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم ىشرطة (أول وثان العامرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم(كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين –سلاح أبيض– ميزان حساس).

وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1,100,000 "واحد مليون ومائة ألف جنيه" تقريباً.

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