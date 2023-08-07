تحرير 83 محضر إشغال طريق خلال حملة بشوارع بنى مزار (صور)
وجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والباعة الجائلين علي حرم الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين والحركة المرورية والقضاء علي ظاهرة الزحام والأختناق المروري بالشوارع أسفرت عن تحرير 83 محضر إشغال طريق وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار واصلت الجهود المبذولة فى إزالة التعديات على حرم الطريق والاشغالات حيث شن على الكيال ويسري محمد نائبا رئيس المركز والمدينة ومايكل حكيم رئيس حى جنوب بالتعاون مع إدارة الاشغالات والازالات حملة لازالة الاشغالات التى تعيق الحركة بشارع بورسعيد وشارع الشوانى والعاشر من رمضان لتحسين حركة السير أسفرت عن تحرير 9 محاضر أشغال و 9 محاضر ضبط اشغال طريق و65 إزالة إدارية.