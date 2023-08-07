أول تعليق لـ خالد بيبو عقب توليه مهمة مدير الكرة بنادى الأهلى

تحدث خالد بيبو، مدير الكرة الجديد في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن تقديره الكامل لـ سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق في الفريق.

وقال بيبو في تصريحات لـ“الدستور”: «هدفنا استمرار السير على نهج مبادئ النادي الأهلي، والجميع يعلم أنها أجيال بتسلم بعضها»، مضيفًا أن سيد عبدالحفيظ يمثل أخًا بالنسبة له، وقدم الكثير خلال توليه نفس المنصب وتحمل الكثير من أجل النادي.

وأوضح، أن الأهلي سيظل رقم 1، والعمل حاليًا على تجهيز كافة الملفات الخاصة باستعداد الفريق للموسم الجديد، وعلى رأسها معسكر النمسا نهاية أغسطس الحالي وتحديدًا يوم 28 أغسطس الحالي.

وأشار مدير الكرة بالأهلي، إلى أن هدفه هو استمرار الالتزام بمبادئ الأهلي، ولا يوجد في قاموس الأهلي شعار الخروج عن النص، سواء في الأماكن العامة أو حتى عبر الصفحات الشخصية على السوشيال ميديا.

واختتم بيبو بالتأكيد على ضرورة تركيز كل لاعب في التدريبات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني من أجل التألق وتحقيق المزيد من الإنجازات، والابتعاد عن السوشيال ميديا.

يذكر أن قرر النادي تصعيد الكابتن خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين للعمل مديرًا للكرة بمنظومة الفريق الأول. جاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقده الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة، بعد ظهر اليوم مع لجنة التخطيط، برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي حضور الكابتن حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي.. ووقع الاختيار على الكابتن خالد بيبو في ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع الكرة وضرورة إعداد كوادر جديدة، لا سيما أن خالد بيبو يترأس قطاع الناشئين منذ أربع سنوات، وكان مديرًا للأكاديمية لمدة عامين، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في الإدارة الرياضية والمعتمدة من «فيفا» والاتحادين المصري والإفريقي.. في ذات الوقت تقرر تولي الكابتن وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين، ومنحه كافة الصلاحيات بعد تأهيله لهذه المهمة وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية، فضلًا عن الخبرات الكروية التي يمتلكها.