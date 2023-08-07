الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 قرارات للنيابة الادارية بعد معاينة موقع حريق مستشفى دمياط الجامعي

جانب من المعاينة
جانب من المعاينة

عاين فريق من النيابة الإدارية بدمياط الجديدة، اليوم الإثنين، موقع الحريق الذي نشب بمستشفى دمياط الجامعي التابعة لجامعة الأزهر، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وكلَّف المستشار نادر حجازي، القائم بأعمال مدير نيابة دمياط الجديدة الإدارية، فريقًا من أعضاء النيابة ضم صابر قزامل - رئيس النيابة، إبراهيم خشبة - رئيس النيابة، محمد سليمان- وكيل النيابة، بالانتقال وإجراء المعاينة صباح اليوم.

وتبين من المعاينة: أنه حوالي الساعة الثالثة من عصر يوم أمس الأحد، شَبَّ حريق بالعنبر رقم (2) المخصص للعناية المركزة، والكائن بالمبنى (ب) بالدور الثالث من المستشفى، وخلّفَ العديد من التلفيات الجاري حصرها.

واستمعت النيابة لأقوال مدير المستشفى - الذي اكتشف الواقعة - إذ أفاد بأن العنبر الذي شب فيه الحريق والمخصص لحالات الرعاية المركزة، كان خاليًا من المرضى وقت الحادث، نظرًا لوجود كافة حالات الرعاية المركزة وحالات ما بعد التدخل الجراحي بعنابر أخرى، كما قامت النيابة بمناظرة عنابر الرعاية المركزة الأخرى بالمستشفى، حيث تبين عدم امتداد النيران إليها، وسلامة المرضى المحجوزين بها.

وأمرت النيابة بالآتي:

1- تشكيل لجنة ثلاثية هندسية لإجراء المعاينة اللازمة للمبنى الذي شب فيه الحريق؛ لبيان مدى تأثره بالحريق من حيث السلامة الإنشائية والأضرار التي ترتبت على ذلك، وإيضاح مدى قابلية إصلاح الأضرار والتكاليف المادية اللازمة.

2- تشكيل لجنة ثلاثية للوقوف على أسباب الحادث محل التحقيق، ومدى إتباع المختصين بالمستشفى لإجراءات السلامة والصحة المهنية الواجبة، وتحديد المخالفات التي قد يسفر عنها الفحص والمسؤولين عنها.

3- طلب بيان رسمي من مستشفى الأزهر الجامعي بدمياط الجديدة بكافة الموجودات ومحتويات العنابر التي امتدت إليها النيران، مع تحديد القيمة المالية  للتلفيات الناجمة عن الحادث محل التحقيق.

وجاري استكمال التحقيقات.

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النيابة الإدارية معاينة الحريق مستشفى دمياط دمياط
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