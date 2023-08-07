موعد المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 وخطوات تسجيل الرغبات

تصدر موعد المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 تريند البحث على “جوجل” خلال الساعات الماضية من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2023.

تنسيق الثانوية العامة 2023

ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد المرحله الثانيه للثانويه العامه 2023، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، بداية من السبت الماضي الموافق 5 أغسطس، على أن تستمر إلى الأربعاء الموافق 9 أغسطس، عبر الموقع الإلكتروني لتسجيل الرغبات.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 بمحافظات مصر، يرصد موقع “الدستور” خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها من قبل الكثير، لمعرفة موعد المرحله الثانيه للثانويه العامه 2023، وفقاً لبيانات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

موعد المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023

يبحث الكثير عن موعد المرحله الثانيه للثانويه العامه 2023، مع العلم سيبدأ تنسيق المرحلة الثانية 2023 فور إعلان نتيجة المرحلة الأولى، والتي من المرجح أن تبدأ الأحد الموافق 13 أغسطس ويستمر لمدة 5 أيام أيضًا، وبعدها بـ48 ساعة يتم إعلان نتائجها.

والجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أن إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023، هو 112240 طالب مقسمين كالتالي:

الشعبة العلمية: عدد الطلاب 22304

الشعبة الهندسية: عدد الطلاب 15013

الشعبة الأدبية: عدد الطلاب 74923

خطوات تسجيل رغبات طلاب الشهادة الثانوية إلكترونياً

1 - في البداية يقوم الطالب بالدخول عبر هذا الرابط لتسجيل بياناته: أضغط هنا

2 - ثم يقوم الطالب بكتابه البيانات الخاصة به وهي الأسم ورقم الجلوس.

3 - ثم يقوم الطالب بإدخال رغباته بالترتيب الذي يراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.