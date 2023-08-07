الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مدحت الكمار: قناة السويس الجديدة عكست للعالم قدرة مصر على البناء

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع قناة السويس الجديدة، كان ولا يزال أحد أكبر المشاريع في الجمهورية الجديدة، في مصر وأن الذكرى الثامنة لافتتاح هذا المشروع الضخم تذكر بإرادة المصريين واصطفاهم خلف الرئيس السيسي.

ونوه الكمار، أن قناة السويس الجديدة، عكست لمختلف دول العالم قدرة المصريين على تنفيذ المشروعات العملاقة رغم التحديات الصعبة التي كانت تمر بها الدولة كما أن إنجازه في وقت قصير للغاية أثبت قدرة الدولة والإصرار على تنفيذ مشاريع عملاقة في الجمهورية الجديدة.

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن افتتاح قناة السويس الجديدة ساهم في دعم خارطة التنمية بجذب مزيد من الاستثمارات، وأحيا منطقة قناة السويس وحولها لمركز لوجيستي عالمي، مشددًا أن منطقة قناة السويس أصبحت أكثر المناطق الجاذبة للاستثمارات على مستوى العالم بشهادة الكثير من المؤسسات الدولية، بعد حفر قناة السويس الجديدة.

واختتم بالإشادة بالجهود الحثيثة التي تقوم بها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، لمواصلة الإنجازات التي تقوم بها قناة السويس الجديدة، واستمرار تنفيذ استراتيجية تطوير القناة لزيادة عدد السفن التي تمر بها، علاوة على تعزيز قدرات قناة السويس الجديدة كمحور عالمي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد افتتح رسميًا مشروع قناة السويس الجديدة ووقع وثيقة التشغيل الفعلي للقناة، وذلك في أغسطس عام ٢٠١٥، وألقى الرئيس بهذه المناسبة كلمة تحدث فيها عن آفاق تشغيل هذه القناة وعائداتها على الاقتصاد والشعب المصري، كما شكر فيها كل من ساهم وعمل على إنجاح هذا المشروع الوطني الذي أنجز في فترة قياسية.

افتتاح قناة السويس الجديدة استراتيجية تطوير الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات العملاقة النائب مدحت الكمار جذب الاستثمارات
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