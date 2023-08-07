الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الثانوية العامة 2023.. قائمة بأفضل 30 كلية وتخصص لم تسمع عنها من قبل

تنسيق
تنسيق

يبحث فئة قليلة من طلاب الثانوية العامة 2023على التخصصات النادرة أو الكليات الغريبة، ويوجد فى تنسيق الجامعات 2023 بعض التخصصات النادرة أو الكليات النادرة وهى كالتالى: 

قائمة كليات 2023

* كلية الثروة السمكية بجامعات قناة السويس وأسوان وكفر الشيخ

 

* كلية الذكاء الاصطناعي بجامعات القاهرة وكفر الشيخ وسوهاج تضم تخصصات صناعة الروبوت والألعاب

 

* قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية " توفّر العديد من فرص العمل فى مراكز التأهيل والإصابات "

 

* كلية علوم ذوى الإحتياجات الخاصة والتأهيل بجامعتي بني سويف والزقازيق

 

* كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف

 

* معهد النباتات الطبية والعطرية فى جامعة بني سويف يؤهل للعمل فى تركيبات الأدوية

 

* معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر

 

* قسم الإعلام الأفريقي بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة

 

* برنامج التكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم جامعة القاهرة

 

* كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة

 

* برنامج الترجمة التخصصية من وإلى الألمانية بآداب القاهرة " ساعات معتمدة "

 

* برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها بآداب القاهرة

 

* تخصص الميكاترونيكس بهندسة القاهرة " ساعات معتمدة "

 

* كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

 

* كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة الدلتا

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. كل ما تريد معرفته عن تقديم الكلية الحربية والعنوان والمواصلات

الكليات والمعاهد المتاحة فى تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجارى

* الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية

 

* كلية الإقتصاد المنزلي بجامعة حلوان

 

* كلية التعليم الصناعي

 

* برنامج جورجيا بكلية التجارة جامعة القاهرة " ساعات معتمدة بمصروفات "

 

* معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بني سويف

 

* معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة المنصورة

 

* كلية رياض الأطفال

 

* معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية

 

* المعهد القومى لعلوم الليزر بجامعة القاهرة

 

* كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق

 

* كليات ومعاهد التمريض المختلفة " " لأن سوق الطب المصرى يواجه نقص شديد فى التمريض المؤهل "

 

* مركز بحوث ودراسة التنمية الريفية بكلية الزراعة جامعة القاهرة

 

* كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف

 

* كلية العلوم التطبيقية بجامعة المنوفية

 

* معهد دول حوض النيل بجامعة الفيوم

التخصصات النادرة الاحتياجات الخاصة التربية الرياضية الثانوية العامة 2023 الجامعات التكنولوجيا الحيوية التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المشروعات الصغير المشروعات الصغيرة والمتوسطة
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