الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم الاثنين 7 اغسطس خلال التعاملات المسائية

اليورو
اليورو

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2023 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.68 جنيه للشراء، و 33.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الاثنين تحديث يومي 

"الدستور" يرصد آخر تحديث يومي لسعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 7 أغسطس في البنك التجاري الدولي خلال التعاملات المسائية، حيث بلغ نحو 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو خلال الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2023، استقرارًا خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2023 في بنك القاهرة استقرارًا حيث بلغ 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم الاثنين 7 اغسطس في البنوك وماكينات الصرافة

بلومبرج: الركود السيء يهدد منطقة اليورو بسبب أسعار الطاقة والسياسات المالية

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الإثنين 7-8-2023

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك البركة ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

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