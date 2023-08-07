سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم الاثنين 7 اغسطس خلال التعاملات المسائية

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2023 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.68 جنيه للشراء، و 33.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الاثنين تحديث يومي

"الدستور" يرصد آخر تحديث يومي لسعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 7 أغسطس في البنك التجاري الدولي خلال التعاملات المسائية، حيث بلغ نحو 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو خلال الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2023، استقرارًا خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2023 في بنك القاهرة استقرارًا حيث بلغ 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك البركة ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.