الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 1164 طن قمامة وتراكمات من شوارع مدينة الأقصر (صور)

رفع القمامة
رفع القمامة

تابع اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، تنفيذ حملات مكبرة لنظافة الشوارع والميادين ورفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة الأقصر، بإشراف ومشاركة سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبوعيش ورؤساء الأحياء والنظافة والتجميل ووحدة التدخل السريع والحملة الميكانيكية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال التجميل والنظافة.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه تم رفع 1164 طن قمامة و597 طن أتربة وتراكمات من الشوارع والميادين، وذلك على مدار الأسبوع ، مشيرا إلى استمرار أعمال لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى من خلال المرور على جميع الأحياء وقطاعات النظافة.

وأضاف الدكتور علي الشرابي، أنه شملت الحملات شارع مرحبا والكورنيش وخالد بن الوليد والجولي فيل ونجوع الفاخورة والدقاديق ونجع العرب، وميدان المكتبة وشارع بولا ومنطقة السيد يوسف وأمام معبد الكرنك وبارك الحنطور والنجع الطويل والسبتيه وأبوعصبة، وشارع التليفزيون والمدينة وأحمد عرابي والحرية والخليج ونزلة أحمد هاشم ورؤية وشارع الصنايع, وجار العمل في قطاعات أخرى.

يأتي ذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

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محافظة الأقصر حملات مكبرة رفع القمامة الحملة الميكانيكية التدخل السريع
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