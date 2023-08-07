الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شك في علاقته بزوجة والده.. الإعدام لفني قتل عاملًا بالعمرانية

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي عثمان، المتهم بقتل أحد الأشخاص بعد أن شك في وجود علاقة غير شرعية بينه وزوجة والده، بالإعدام شنقًا.

وأحالت النيابة العامة بالجيزة المتهم بقتل شاب في العمرانية للمحاكمة الجنائية، ووجهت النيابة للمتهم "أحمد.ص" 27 سنة، فني ألوميتال، بأنه في ليلة 13 أغسطس 2022 بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، قتل المجني عليه “محمد. ط”، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على قتله لمظنته في وجود علاقة بينه وزوجة والده؛ وما أن ظفر به بمسكنه حتى تعدى عليه بأداة، مسددا له عدة ضربات برأسه؛ فأحدث ما ألم بـه مـن إصابات أوضحها تقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن تلك الجناية ارتبطت بجنحة سرقة هي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المبلغ المالي المبين قدرا بالأوراق، والمملوك للمجني عليه "محمد . ط"؛ بأنه وعقب قتله له بعد أن فتش عن مراده حتى استولى عليه، وكان ذلك من مسكنه ليلا ثم فَرَّ بالمسروقات هربا على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز أداة قطع حديدية، استخدمها في التعدي على المجني عليه بالجريمة محل الوصف السابق بغير مسوغ قانوني، وفي غير حالات الضرورة المهنية أو الحرفية.

وجاء في أقوال مفتش مباحث قسمي شرطة العمرانية والطالبية بأن تحرياته السرية دلته على مرتكب الواقعة ونفاذا لقرار النيابة الصادر بشان ضبطه وإحضاره تمكن من ذلك وبواجهته أقر بإرتكابها.

وأضاف أن تحرياته توصلت لإقبال المتهم علـى ارتكاب جريمته لاعتقاده بوجود علاقة بين المجني عليه وزوجة والده.

محكمة جنايات الجيزة المتهم قتل عشيق زوجة والدة شكه الإعدام شنق ا
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