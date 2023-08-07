الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بسرقة مشغولات فضية فى السيدة زينب

ارشيفية
ارشيفية

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية اليوم الاثنين، بحبس متهم بسرقة مشغولات فضية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت بسرعة إرسال الصحيفة الجنائية للمتهم.

كان قد  تم ضبط (أحد الأشخاص) حال سيره بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وبحوزته (حقيبة بداخلها بعض المشغولات الفضية وزنت 2 كجم مجهولين المصدر).

وبمناقشته اعترف بسرقتهم من داخل فاترينة بيع مشغولات فضية بدائرة القسم بأسلوب "كسر الزجاج"، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات

السيدة زينب حبس متهم سرقة مشغولات فضية
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