محافظ الإسماعيلية يكشف مستجدات تطوير المنظومة الطبية بالمحافظة

أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، تقديره لجهود المستشفى الجامعي التابعة لجامعة قناة السويس في التعاون المثمر والبناء مع اللجنة العليا لتأمين الخدمات الطبية بالمحافظة، من أجل تقديم الخدمات الطبية المتميزة وفق معايير الجودة الطبية المتبعة والحماية للمواطن.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدوري للمجلس الطبي للمحافظة صباح اليوم الاثنين، بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، النائب الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب، اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، عميد كلية الطب جامعة قناة السويس، مدير عام مستشفيات جامعة قناة السويس، نائب مدير عام مستشفيات جامعة قناة السويس، مدير عام التأمين الصحي، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مدير عام فرع هيئة الإسعاف المصرية بالإسماعيلية، مدير عام مستشفى الأورام.

واستهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، مُرحِبًا بأعضاء اللجنة الموقرة، مُثمنًا جهودهم وتكاتفهم للوصول بالمنظومة الصحية بالإسماعيلية لهذه الدرجة من التكامل، والعمل على تذليل كافة العقبات أولًا بأول لتقديم خدمة متميزة للمواطن، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل لكافة القطاعات الطبية على أرض محافظة الإسماعيلية.

ومن جانبه، أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على التنسيق المستمر مع منظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية من أجل الحفاظ على تقديم الخدمات الطبية المتميزة، وخاصة مع إحلال وتجديد وتطوير المستشفى الجامعي من أجل إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى أنه جار الآن دعوة المنشآت الطبية الخاصة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد تطبيق المعايير الصحية المتبعة في المنظومة علمًا بأنه سيتم تخفيض رسوم التسجيل للصيدليات ومراكز طب الأسنان.



وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، تُعد أحد أهم المشروعات القومية، والتي تعني بصحة المواطن المصري، موضحًا أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعمل على ضمان جودة الخدمة الطبية، وتعد المعيار الأهم في منظومة الصحة، كما أن تطبيق معايير الجودة تشمل المنشأة كلها وتعمل على تقليل المخاطر.

وأشار إلى أنه تم انضمام مستشفى أورام الإسماعيلية لمنظومة التأمين الصحي الشامل في الثاني والعشرين من يوليو الماضي، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات لمرضى الأورام دون عناء.

فيما أكد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن مستشفى القصاصين بصدد الدخول في المنظومة قريبًا، وستقارب المجمع الطبي بالمحافظة، وهناك العديد من المستشفيات والوحدات التي ستدخل الخدمة، مما ستحدث زخما في المنشآت الطبية.

وأوضح رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، أن وجود الدعم الكامل من المحافظة لتحقيق هدف الدولة في تقديم الخدمة الصحية بشكل مميز، ومشاركة الخبرات بين جميع الجهات، أفاد المنظومة الصحية تحت سقف معايير الجودة في تطبيق السلامة والأمل للمريض.

وأكد بشارة أن الغرض الرئيسي من عمل اللجنة هو نجاح المنظومة الطبية الموجودة بالإسماعيلية، وتنسيق نوعية الخدمات الطبية المقدمة من خلال مستشفيات جامعة قناة السويس، ومستشفيات مديرية الشئون الصحية، وهيئة الرعاية الصحية، ومستشفى الأورام.

وفي نهاية اللقاء أوضح محافظ الإسماعيلية، أن تغيير ثقافة المواطن ودعم الثقة في المنظومة التأمين الصحي الشامل أهم تحديات تطبيق المنظومة، وسيتم ترسيخها من خلال تطبيق معايير الجودة وتقديم الخدمات الطبية بشكل مميز.

وأضاف، أن الهدف الأساسي من تطوير المنظومة الصحية بالإسماعيلية هو تقديم الخدمة الطبية المتميزة للمريض في أسرع وقت ممكن، خاصة أنه تم استحداث خدمة جهاز نقل العلامات الحيوية للمريض داخل سيارة الإسعاف لنقل البيانات الأولية للحالة المرضية مباشرة على الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وتحديد الحالة الصحية للمريض داخل سيارة الإسعاف، وتوجيهه للمستشفى المتخصصة المعنية بالحالة المرضية في أقل وقت ممكن.



واختتم بشارة، أن هدفنا جميعًا هو صحة المواطن وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين دون توقف لأي أسباب، ولا بد من مواصلة العمل على مدار ٢٤ ساعة للسهر على رعاية المرضى.