نسمة محجوب تدعو للتفاؤل بـ"اللمة" فى أغنية الوقت يعدى

طرحت الفنانة نسمة محجوب، الإثنين، أحدث أعمالها الغنائية على “يوتيوب” والمنصّات الموسيقية ومواقع التواصل ومحطات الراديو التى تحمل عنوان "الوقت يعدي" من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، وألحان راندو هارفي، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ وإخراج إبراهيم عزت وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

وتبدأ نسمة نشاطها الفني في موسم هذا الصيف بأغنية "الوقت يعدّي"، ومن خلال الفيديو تدعو باستغلال الوقت فى دعم حالة من التفاؤل والأمل والسرور عن طريق "اللمة" التى تجمع بين الأهل والأحباب والأصدقاء؛ حتى تبعث في النفوس الراحة والاطمئنان فعندما نجتمع مع من نحبهم ونشعر بالراحة يزول التوتر والقلق الذي ينتابنا بسبب ضغوط الحياة.

وتقول كلمات الأغنية:

عاجباني اللّمة.. وخصوصًا لمّا

تجمعنا صورة فـ مكان حبيناه

ونلاقي روحنا.. لو حدّ غنى

من غير ما نفكّر بنغني معاه

ولا تحلى غير بيك.. ده الكل مستنيك

ولا تحلى غير بيك.. اوعى تسيبها تعديك

والوقت يعدى ويعدي.. عدى عدى عدى

ولا نحس بيه

عاجباني الدنيا.. لما تيجي ف ثانية

تجمع ما بين أهل واصحاب وناس

طول ما الحبايب .. مافيهمش غايب

لازم هنفرح هنفرح خلاص

ولا تحلى غير بيك .. ده الكل مستنيك

ولا تحلى غير بيك .. اوعى تسيبها تعديك

نسرق شوية وقت لينا .. من الحياة ومن السنين

ايه احلى مـ الدنيا فـ عينينا .. لو نكون متجمعين

و الوقت يعدى و يعدى .. عدى عدى عدى

ماتيالا نغنى و نغنى .. غنى غنى غنى

فالوقت يعدى و يعدى .. عدى عدى عدى

ولا نحس بيه.

والوقت يعدى و يعدى.. عدى عدى عدى

ماتيالا نغنى و نغنى.. غنى غنى غنى

فالوقت يعدى و يعدي.. عدى عدى عدى

ولا نحس بيه.