الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"ترشيد استهلاك الكهرباء مسؤولية الجميع".. حملة توعوية في ندوة بقرية البرجاية بالمنيا

ترشيد أستهلاك الكهرباء
ترشيد أستهلاك الكهرباء في ندوة بقرية البرجاية بالمنيا

أطلقت إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتنسيق مع شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، والمجلس القومي للمرأة، الحملة التوعوية "ترشيد استهلاك الكهرباء مسؤولية الجميع"، في إطار تنفيذ خطة المحافظة في نشر الوعي والتثقيف المجتمعي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا بتكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بكافة القري لتوعية المواطنين بالقضايا الهامة والتي تمس حياتهم اليومية.

وفي هذا الصدد، بدأت اليوم الندوة التوعوية الأولي بالتعاون مع الوحدة المحلية بقرية البرجاية، حيث تحدث في الندوة المهندس خلاف رشدي مدير عام ترشيد الطاقة بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء فتناولت الندوة أهداف ترشيد الطاقة، وأوجه ترشيد الطاقة في المنازل من خلال نسب استهلاك الطاقة على الاستخدامات المنزلية والإرشادات الواجب اتباعها عند شراء لمبات موفرة للطاقة.

كما تناول مدير عام ترشيد الطاقة بشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء خلال الندوة عدد من النصائح والتوجيهات عند تشغيل الاجهزة الكهربائية كالتكييف والسخان الكهربائي والثلاجات والغسالات والتلفزيونات والريسيفر وشواحن التليفونات.

ومن جانبه أكد اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أهمية مثل هذه الندوات والفعاليات للمواطنين بالقري لتعريفهم وتوعيتهم بالقضايا الهامة، مشيرا إلى أن ترشيد أستهلاك الكهرباء من القضايا الهامة لجميع المواطنين لذلك كان لا بد من تعريف المواطنين بأهمية وأسباب القيام بترشيد استهلاك الكهرباء والهدف منه وما الفائدة التي تعود من وراء الترشيد.

وقال بدوي إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لا تألوا جهدا في دعم وتقديم كافة المساعدات اللازمة لمثل هذه الندوات والفعاليات بكافة قري المركز.

جاء ذلك بحضور دكتورة منال خيري مدير إدارة المرأة، ودكتورة منال عبدالسلام مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة وسكرتير قرية البرجاية ومسؤولات المرأة بالقرية، وتحت إشراف أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية.

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المنيا حملة ترشيد أستهلاك الكهرباء مسئولية الجميع ندوة بقرية البرجاية بالمنيا إدارة الأمومة والطفولة وشركة كهرباء مصر الوسطي المهندس خلاف رشد مدير عام ترشيد الطاقة بشركة الكهرباء اللواء هاني بدوي رئيس مدينة المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
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