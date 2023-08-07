الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن عامين لعامل هتك عرض مهندسة فى الإسكندرية

محكمة جنايات الإسكندرية
محكمة جنايات الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة عامين مع الشغل، بعد اتهامه بهتك عرض مهندسة أثناء سيرها بالطريق العام، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أشرف كامل أبوزينة، والمستشار أحمد محمود إبراهيم، وسكرتير المحكمة عادل عزت.


ترجع احداث القضية عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ من مهندسة بقيام أحد الأشخاص بالتعدي عليها وهتك عرضها بالطريق العام.


وتوصلت التحقيقات إلى أن المجني عليها استغاثت بالمارة بالطريق العام، إلا أن المتهم لاذ بالفرار عقب ارتكابه الواقعة، وحررت المجني عليها محضرًا بقسم شرطة باب شرقي.


وكشفت تحريات المباحث بعد تتتبع كاميرات المراقبة أن مرتكب الواقعة المدعو م.ع.م، عامل، وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض عليه وبمواجهته أقر في التحقيقات بارتكابه الواقعة وأنه هو الشخص الظاهر في المقاطع المرئية بكاميرات المراقبة.


وتبين من التحقيقات أن المتهم ارتكب الجناية المعاقب عليها بمقتضى نص المادة ١/٢٨٦ من قانون العقوبات، وأحالته النيابة العامة بعد الاطلاع على أحكام المادة ٢/٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية، وتمت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

 

وكانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عبدالوهاب أبوعمر، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامه بهتك عرض المجني عليها " ل.م.ال" بالطريق العام، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبدالعظيم عبدالهادي البيه، والمستشار عبدالعظيم صادق محمود، والمستشار محمد عبدالقادر الحلو وسكرتير الجنايات خميس قمر.

 

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