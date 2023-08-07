إحالة 6 متهمين بخطف صاحب معرض سيارات شهير للمحاكمة

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم الإثنين، إحالة 6 متهمين بخطف "س. ر"، صاحب معرض سيارات شهير للمحاكمة الجنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن أحد المتهمين نصب عليه أيضًا في مبلغ 10 آلاف جنيه، حيث انتحل المتهم صفة مسئول بجهة حكومي عبر تقديم له كارنيه مزور، واستولى منه على مبلغ مالي، وكان الضحية قدم فيه بلاغا يتهمه وتعرف عليه خلال ضبط المتهمين في محاولة خطفه.



كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر من تاجر سيارات، يفيد فيه بأنه حال سيره بالسيارة ملكه، فوجئ بسيارة "ميكروباص" يستقلها مجهولون قاموا بإيقافه واستقلال السيارة صحبته والتوجه به إلى طريق الأوتوستراد، ولدى استغاثته بالمارة قاموا بترك السيارة ولاذوا بالفرار.

- نتائج التحريات



توصلت التحريات التي تمت بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، من جمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 6 أشخاص "أحدهم يعمل طرف المجنى عليه"، ولثلاثة منهم معلومات جنائية.



عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهمين بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، وأمكن ضبطهم، بحوزة أحدهم السيارة، فرد خرطوش المستخدمان في الواقعة.



بمواجهتهم اعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة، على النحو المشار إليه، وأقروا بقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على اختطاف المجنى عليه ومساومته على إطلاق سراحه مقابل مبلغ مالي، وذلك بمساعدة أحدهم "مستغلًا طبيعة عمله لدى المجنى عليه" من خلال تحديد خط سيره وإبلاغ باقي المتهمين فور تحركه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.