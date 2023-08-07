الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير استقبال الطوارئ بالمستشفى الجامعى

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم، المستشفى الرئيسي الجامعي؛ وذلك لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد، وتطوير قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الرئيسي الجامعي، والوقوف على ما يلزم من توفير الأجهزة الطبية، فى إطار خطة الجامعة لرفع كفاءة مستشفياتها الجامعية والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين كل أوجه الرعاية الطبية، وتقديم الخدمات العلاجية على أعلى مستوى، من خلال مدينتها الطبية المتكاملة، التى تضم مستشفيات تخصصية ومعامل مركزية تستقبل ملايين المرضى المترددين عليها سنويًا من مختلف محافظات الصعيد. 
وكان في استقبال رئيس جامعة أسيوط، الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور علاء عبدالمنعم مدير المستشفى الرئيسي، والدكتورة دينا علي نائب مدير المستشفى الرئيسي لشئون الاستقبال العام، والدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة والمصمم المعماري للمشروع، والمهندسة عبير بخيت مدير عام الشئون الهندسية بالمستشفى الجامعي، والمهندس محمد الحيني من الجهة المنفذة للمشروع.
وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، خلال جولته التفقدية، إلى أن صحة المريض وضمان حصوله على أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية من أهم الأولويات التي تضعها إدارة الجامعة نصب أعينها، من خلال تسخير كل إمكاناتها البشرية والمادية؛ من أجل استمرار حركة تطوير الخدمات الطبية المقدمة بها، بما يضمن الوفاء بمتطلبات الأعداد المتزايدة من المرضى المترددين عليها بمختلف الأقسام الطبية.
وأكد الدكتور إيهاب فوزي أن إدارة الجامعة لا تألو جهدًا في توفير كل سبل الدعم والرعاية لكل المتطلبات الطبية والخدمية المقدمة للمرضى، وأن أعمال الإحلال والتجديد تشمل التطوير الشامل للاستقبال العام، وتتم وفقًا للجدول الزمني المحدد لضمان الانتهاء منها في أقرب وقت، وتنفيذها ومطابقتها لكل المواصفات والمعايير الفنية والقياسية.
وأوضح الدكتور علاء عبدالمنعم أن قسم الاستقبال العام يقع على مساحة 2000 متر بطاقة استيعابية أكثر من 60 سريرًا، ويضم غرفًا لفحص وفرز المرضى بطاقة استيعابية 32 سريرًا، بالإضافة إلى جناح مخصص لعزل المرضى المصابين بالأمراض المعدية، والذي يضم 4 غرف بالخدمات الملحقة، وأماكن مخصصة لاستقبال المرضى، والتدخلات الجراحية البسيطة، وعناية مركزة تضم 6 أسرة، وعناية متوسطة (لإقامة المرضى) تضم 23 سريرًا، فضلًا عن الأقسام التشخيصية والعلاجية، والتى تشمل الأشعة والمعامل.
وأضاف الدكتور محمد حلمي الحفناوي المصمم المعماري للمشروع؛ أن مشروع الإحلال والتجديد لقسم الاستقبال العام تم تصميمه وفقًا لمتطلبات مكافحة العدوى، وتحقيق الجودة بالمستشفيات الجامعية.

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إحلال والتجديد استقبال المرضي أعمال الإحلال والتجديد الارتقاء بالمنظومة الصحية الخدمات العلاجية الدكتور أحمد المنشاوى الرعاية الطبية الرعاية الصحية المستشار الهندسى لرئيس الجامعة المستشفى الرئيسي الجامعي المنظومة الصحية جامعة أسيوط
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