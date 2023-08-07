الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: دورات تدريبية للتعريف بأهداف التنمية المستدامة

التدريب
التدريب

كلّف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتنظيم دورات تدريبية لكوادر الصف الأول والثانى من العاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن للتعرف على أهداف التنمية المستدامة ونشر مفهوم رؤية مصر 2030 وذلك بقاعات مركز المحافظة للتدريب والتنمية المهنية المستدامة. 

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بتطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى وفقًا لرؤية مصر 2030 وفى ضوء رؤية المحافظة للارتقاء بمنظومة العمل وطبقاً لتعليمات د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية. 

وأكد اللواء أشرف عطية أن تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية يستهدف تطوير الخدمات الحكومية ومواجهة التحديات الميدانية والمساهمة فى رفع كفاءة العمل الإدارى الحكومى ، والإرتقاء بجودة حياة المواطنين.

من جانبها، أوضحت منى عبد العزيز مدير وحدة التنمية المستدامة أن تنفيذ الدورات التدريبية يتم بناء على تكليفات محافظ أسوان، وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وبمتابعة من الدكتور أشرف إمام المدير التنفيذى لمركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة. 

ولفتت إلى أن هذه الدورات تستهدف عرض نظرة تاريخية عن أهداف الألفية، وأهداف التنمية المستدامة الـ17 هدف والتعريف بمفهوم الإستدامة، وأبعاد التنمية المستدامة وربطها برؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بالبعد الاقتصادى، والبعد الإجتماعى والبعد البيئى. 

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