غلق 5 باكيات في منافذ الخير بالشروق بسبب مشاجرة بين الشاغلين

صرح المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" بأنه حرصاً من الجهاز على تحقيق النظام العام بمنافذ الخير "السوق الحضاريه بالمدينه" وفى ضوء ما تم رصد بالمنافذ يوم الجمعه 4-8-2023 من مشاجره بين عدد من شاغلى المنافذ

فقد تم تكليف لجنة المتابعه من الجهاز أسفرت على تطبيق عقوبات على أصحاب (5) باكيات بأنشطة (دواجن-أسماك-خضار) وجاءت العقوبه بالغلق لمده ما بين أسبوع و شهر وكذلك إستبعاد العماله المتسببه كما أوصت اللجنه بسحب الباكيات نهائياً فى حالة التكرار

وشدد رئيس الجهاز على إدارة المنافذ وأصحاب الباكيات الإلتزام بشروط التشغيل تفادياً لفرض العقوبات والتى تصل لسحب الباكيه نهائياً .

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