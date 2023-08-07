الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: النمسا ترفع حالة الطوارئ في مواجهة الفيضانات (فيديو)

الفيضانات
الفيضانات

قال خالد أبو بكر مراسل القاهرة الإخبارية من فيينا، إن النمسا تشهد موجة من الطقس السيء، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية وتوجهت نحو 6 آلاف عنصر تابعين لوزارة الداخلية والقوات المسلحة لإنقاذ بعض السكان الذين عزلتهم الأمطار الشديدة، وكذلك الفيضانات في مناطق جبلية. 

وأضاف أبو بكر، خلال لقائه عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أنه تم إقامة معسكرات لهؤلاء السكان عقب الانتهاء من إنقاذهم، بعد أن دخلت المياه بالفعل إلى بيوتهم، وأدت إلى انقطاع الكهرباء، وكذلك توقف حركة النقل والمواصلات.

إعادة المناطق المتضررة من خلال صندوق الكوارث

وتابع: السلطات خاطبت المتضررين بأنه سيتم العمل بأسرع ما يكون لإعادة المناطق المتضررة من خلال صندوق الكوارث.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية من فيينا، إلى أن تلك الموجة من الطقس السيء تضرب منطقة وسط أوروبا كلها، منوهًا بأن سلوفينيا تشهد أكبر كارثة طبيعية في تاريخ هذا البلد، عبر فيضانات اجتاحت ثلثي البلاد.

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