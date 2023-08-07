الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتابع مبادرة "100 يوم صحة" بالزاوية الحمراء (صور)

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال جولته

تابع الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة، فعاليات القافلة الطبية للكشف والعلاج بالمجان المقامة بمدرسة محمد فريد الإعدادية بنات بحى الزاوية الحمراء.

رافق الدكتور حسام فوزي خلال جولته رئيس الحى والأجهزة المعاونة ضمن مبادرة ١٠٠يوم صحة بالتنسيق مع محافظة القاهرة وكلية الصيدلة جامعة عين شمس.

 

وأوضح نائب محافظ القاهرة، أن القافلة تضم كافة التخصصات الطبية، مشيرًا إلى أن القافلة مستمرة حتى الأربعاء المقبل.

 

وفى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تفقد صباح اليوم الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى الزاوية الحمراء ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة، وذلك لمتابعة سير العمل وموقف فحص الطلبات المقدمة من خلال منظومة الخدمات الإلكترونية والتأكد من سرعة إنجاز المعاملات وفحص الطلبات المقدمة مؤكدا على موظفي الخدمة تسهيل الإجراءات والانتهاء من فحص الطلبات لتيسير حصول المواطن على الخدمة بصورة لائقة وتقليل التكدس لرفع المعاناة عن المواطنين.

 

وكان الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية ومحمد عبد النعيم رئيس حي شبرا وناصر طلعت محمد سكرتير حى شبرا، قاموا بالمرور على غرفة عمليات حى شبرا لمتابعة البلاغات الموجه لغرفة العمليات وكيفية التعامل معها.

 

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فعاليات القافلة الطبية مبادرة ١٠٠يوم صحة كلية الصيدلة جامعة عين شمس محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة
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