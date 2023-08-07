الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 100 شجرة مثمرة وزينة بمركز ومدينة السنطة

زراعة شجر
زراعة شجر

أعلنت منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، عن زراعة 100 شجرة مثمرة وزينة في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك في إطار حملات التجميل والتشجير التي تهدف إلى تحسين الشكل الجمالي والبيئي للمنطقة.

 

وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة “100 مليون شجرة”، التي تهدف إلى تعزيز الحفاظ على البيئة وتوسيع المساحات الخضراء في مختلف أنحاء البلاد، وتعكس هذه الحملة جهود الدولة في التكيف مع التحديات المناخية والسعي لتحقيق التوازن البيئي.

 

وأكدت رئيس مدينة السنطة، أن زراعة الأشجار المثمرة والزينة تعد جزءًا من استراتيجية المركز والمدينة لتحسين البيئة وتوفير مناطق جميلة ونظيفة للسكان. وتهدف هذه الأعمال إلى إضفاء جوٍ من الجمال والانتعاش على القرى المحيطة بالمدينة، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والمحافظة على الطبيعة.

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