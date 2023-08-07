بعد إصابة عارضة الأزياء بيلا حديد به.. أعراض وأسباب مرض لايم

تصدر "مرض لايم" مؤشرات البحث على محركات الإنترنت وعبر موقع “جوجل”، عقب إعلان عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني بيلا حديد عن تعافيها من هذا المرض التي كانت تعاني منه لفترة طويلة.

ونشرت عارضة الأزياء بيلا حديد، رسالة شكر لمتابعيها ولأسرتها عبر موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، لمساندتها خلال فترة إصابتها بمرض لايم التي كانت تعاني منه لسنوات بسبب لسعة من حشرة القرادة.

وفي السطور التالية نرصد لكم أبرز المعلومات والتفاصيل عن أعراض مرض لايم وأسباب الإصابه بهذا المرض وأماكن انتشاره، وفقًا لتقرير نشره موقع "very well health"، كالتالي:

ما هو مرض لايم؟

يعرف أن مرض لايم يأتي نتيجة عدوى أو قرصة من الحشرات الصغيرة مثل (العنكبوت - القراد)، أو من الحشرات التي تتغذى على دم الإنسان بشكل عام، ومرض لايم منتشر بكثرة في شمال أمريكا وأوروبا، خاصة في المناطق البرية والمناطق العشبية.

تعرف على أعراض مرض لايم

هناك بعض الأعراض التي تصيب مريض مرض لايم تعرف على أبرزها:

1 - ارتفاع في درجات الحرارة بشكل مفاجئ.

2 - تكسير في العظام وألم في المفاصل.

3 - طفح جلدي وإحمرار الجلد وتورم مكان الإصابة.

4 - الشعور بالصداع والغثيان.

5 - عدم تحمل الجسم البرد أو انخفاض درجة الحرارة.

6 - اضطرابات في عضلة القلب.

7 - تخدير الأطراف لفترة.

8 - الشعور بألم عصبي في عضلات الجسم.

أبرز أسباب الإصابة بمرض لايم

1 - السير لفترة طولية على المناطق العشبية التي تحتوي على الحشائش.

2 - تربية الحيوانات الأليفة المصدر الرئيسي للإصابة بمرض لايم، خصوصاً إذا كانت تلك الحيوانات غير نظيفة.

3 - السكن أو التواجد في المناطق التي يكثر بها القراد أو المناطق الزراعية أو الغابات مثل أمريكا أو أوروبا.