الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص صدمه مينى باص بموقف مسطرد

اسعاف
اسعاف

شهد موقف مسطرد بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حادث اصطدام ميني باص بأحد الأشخاص بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، جرى على الفور نقل المصاب للمستشفى لتقديم العلاج اللازم، وضبط قائد السيارة والتحفظ عليه وعلى المركبة المتسببة بالحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد البطوطي، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات بالنجدة، باصطدام ميني باص بشخص بموقف مسطرد بشبرا الخيمة.

على الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة شخص بكسر بالقدم وكدمات أخرى بالجسم، بسبب اصطدام سيارة "ميني باص" به بموقف مسطرد، بسبب السرعة الزائدة لقائد الأتوبيس واختلال عجلة القيادة بيده.

جرى نقل المصاب لمستشفى ناصر العام لتقديم العلاج اللازم له، وضبط قائد السيارة "ميني باص" والتحفظ على المركبة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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