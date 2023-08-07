وطيدة ومنذ عقود.. كيف تطورت العلاقات المصرية الأردنية في عهد رؤساء مصر؟

اختتمت أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عُقدت اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمان، بمراسم شهد خلالها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، توقيع عدد من الوثائق في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن.

وعن العلاقات المصرية الأردنية، فهمي ممتدة على مدار عقود، ولذا نستعرض تطوراتها خلال عهد رؤساء مصر.

"العلاقات المصرية الأردنية في عهد عبد الناصر"

تصادف افتتاح السد العالي عام 1964 مع بداية عودة العلاقات العربية إذ استأنفت مصر علاقاتها مع الأردن والسعودية في خطوة هامة جدًا في التضامن العربي، توجه الملك بقوة لمصر في عام 1964 واعتبر هذا العام "عام الإنجازات لمصر".

ارتبطت مصر والأردن بعدة اتفاقيات سياسيّة وعسكريّة، كان أهمها اتفاقية الدفاع المشترك التي تم توقيعها في 30 مايو 1967 التي وضعت قوات الدولتين تحت قيادة مشتركة كان الفريق المصري عبد المنعم رياض قائدًا لمركز القيادة المتقدم فيها في العاصمة الأردنيّة عمّان، والذي تم تعيينه قائدًا عامًا للجبهة الأردنية حينما اندلعت حرب 1967، تولت الأردن ومصر مسئولية إدارة أجزاءِ من فلسطين بعد النكبة.

لعبت مصر دور الوسيط بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد أحداث سبتمبر عام 1970، وكان دورًا إيجابيًا في الدعوة إلى مؤتمر قمة عربي استطاع أن يوقف هذا الصدام الدامي.

"العلاقات المصرية الأردنية في عهد السادات"

في 9 سبتمبر 1973، عُقدت بالقاهرة القمة المصرية - السورية - الأردنية، حضرها كل من الرئيس أنور السادات والرئيس السوري حافظ الأسد والملك الحسين عاهل الأردن، أعلن السادات أن الهدف من هذه القمة هو إعادة العلاقات المصرية- الأردنية.

في 16 مايو 1975، زار الرئيس السادات الأردن، استقبله الملك الحسين بن طلال عاهل الأردن.

انقطعت العلاقات بين الحكومتين بعد معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية عام 1979، لكنها سرعان ما عادت للوصول إلى صياغة استراتيجية سلام مشتركة مع إسرائيل.

"العلاقات المصرية الأردنية في عهد مبارك"

في 14/3/1999، قام الرئيس مبارك بزيارة الأردن، وأجرى محادثات هامة مع العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين حول تطورات القضايا الراهنة في المنطقة اٍضافة إلى بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، كما قام الرئيس مبارك والملك عبد الله بتدشين مشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن.

في 28/7/2003، افتتح الرئيس مبارك والعاهل الأردني الملك عبد الله في طابا والعقبة المرحلة الأولى لخط الغاز بين مصر والأردن.

في 24/11/2004، قام الرئيس مبارك بزيارة الأردن.

في 28/4/2006، قام الرئيس مبارك بزيارة الأردن.

"العلاقات المصرية الأردنية في عهد السيسي"

شهدت العلاقة بين البلدين تحسنًا ملحوظًا، خلال فترة تولى الرئيس السيسى للرئاسة، إذ تقارب الموقف الرسمى الأردنى مع نظيره المصرى بشكل كبير، وكان أول لقاء يجمع الرئيس المصرى بالملك الأردنى عبد الله الثانى بمقر إقامة الرئيس بنيويورك، فى 22 سبتمبر 2014، وكان ذلك على هامش أعمال الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقتها بحث الزعيمان الجهود المبذولة لتشكيل الائتلاف الدولى لمحاربة التطرف والإرهاب فى المنطقة، من خلال استراتيجية شاملة لا تقتصر فقط على البعد الأمنى والعسكرى، ولكن تشمل أيضا البعدين التنموى والاجتماعى.

كانت أول زيارة لملك الأردن عبد الله الثانى إلى مصر فى يونيو 2014، إذ استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسى وأكدا سويا حرصهما المتبادل على تمتين أواصر الأخوة والتنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين والقضايا العربية.

وفى ديسمبر 2014 كانت أول زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسى للمملكة الأردنية، وأجرى وقتها محادثات مع العاهل الأردنى تركزت على تطورات الأوضاع فى المنطقة، ومكافحة الإرهاب والأزمة السورية، والتطورات فى الأراضى الفلسطينية، كما تناولت المباحثات أيضا العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.