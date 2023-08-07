حبس المتهمة بسرقة مصوغات ذهبية من شقة مخدومها بالسلام

قررت نيابة السلام، اليوم الإثنين، حبس المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة مخدومها بأسلوب المغافلة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة

والبداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان" حال قيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، وبمناقشتها اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومها الكائن بدئرة قسم شرطة قصر النيل بأسلوب "المغافلة" حال عملها لديه كخادمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.