إيقاف 23 موظفاً بالإدارات التعليمية في بني سويف 3 أشهر بسبب المخدرات

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إيقاف 23 موظفًا من العاملين بالإدارات التعليمية المختلفة، عن العمل، وذلك بسبب نتائج تحليل المخدرات الأولية، وذلك لمده لا تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أو تقرير الطب الشرعي بحسب الأحوال أيهما أقرب، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشان شروط شغل الوظائف أو الاستمرار ولائحته التنفيذيه الصادره بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 مع صرف نصف الراتب.

وأجرت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، بمعرفة الجهات المختصة، تحليل مخدرات مفاجئ للعاملين في الإدارات التعليمية المختلفة بالمديرية، حيث تبين إيجابية 23 موظفا، وقررت مديرية التربية والتعليم إيقافهم عن العمل لمدة 3 شهور أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أو تقرير الطب الشرعي لبيان تأكيدي بتناولهم أي من المواد المخدرة من عدمه.