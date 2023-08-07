ضمن "حياة كريمة".. جامعة سوهاج تطلق قافلة طبية شاملة فى طهطا

أطلقت جامعة سوهاج قافلة طبية تنموية شاملة لقرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا بالمحافظة، والتي تأتي استمرارًا لسلسلة القوافل التنموية التي تطلقها الجامعة في شتى ربوع المحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور حسان النعماني أن إدارة الجامعة تحرص على المساهمة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، والمشاركة الإيجابية في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية، وتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين في مجالات متعددة في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا داخل المحافظة، بما يسهم فى دعم الدور المجتمعي والتنموي والخدمى للجامعة ومسئولياتها تجاه المجتمع بمختلف قطاعاته.

- تنفيذ القافلة تم بمشاركة كليات الطب البشري والبيطري والتمريض

وأضاف الدكتور خالد عبداللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تنفيذ القافلة بمشاركة كليات الطب البشري والطب البيطري والتمريض، حيث ضمت نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات متعددة، موضحًا أنه تم تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأهالي القرية وصرف العلاج بالمجان لتخفيف الأعباء على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري أن القافلة الطبية تضمنت عددًا من التخصصات مثل الباطنة، الأطفال، النساء وتوليد، الجراحة العامة، جراحة مسالك، جراحة عظام، جراحة أوعية دموية، روماتيزم، جلدية، رمد، صدرية، نفسية وعصبية، إضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 921 مواطنًا في التخصصات الطبية المختلفة، كما تم تحويل 63 حالة إلى المستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة لهم، وشارك بالقافلة الطبية 11 طبيبًا، و3 من طلاب الكلية.

كما ذكر الدكتور أسامة أبوشامة عميد كلية الطب البيطري أن القافلة البيطرية ضمت فرقًا علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية، وتمت مناظرة 177 من الحالات المرضية، كما أدت القافلة دورًا وقائيًا للحيوانات غير المريضة من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة، إلى جانب إجراء العمليات الجراحية وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات، وشارك بالقافلة 12 من أعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة بالكلية، و15 طالبًا من الفرقة الرابعة والخامسة.

وذكر الدكتور أحمد فتحي النحاس وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه تم تنفيذ عدد من الندوات التوعوية لنشر الوعي لأهالي القرية حول القضية السكانية وأهمية تنظيم الأسرة، حاضر بها كل من دانية جاب الله حافظ وأسماء أحمد محزم المعيدين بكلية التمريض.