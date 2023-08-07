الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. انطلاق فعاليات دورة "البرنامج التطبيقي على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات"

التحول الرقمى
التحول الرقمى

تنطلق فعاليات الدورة التدريبية "للبرنامج التطبيقي على أساسيات الإدارة الرقمية للمشاريع"، وذلك للعاملين المعنيين بمختلف أجهزة المحافظة خلال الفترة من 8 إلى 10 أغسطس الجاري، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على أهمية هذه الدورة التدريبية المتخصصة ودورها في تأهيل العاملين لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد، مع تمكينهم من تعظيم الاستفادة من أدوات إدارة المشاريع الرقمية في تنفيذ وإدارة المشاريع على المدى القصير والمتوسط، مشيرًا إلى أن ذلك يساهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وترشيد الإنفاق، وتقليل الفاقد، والمحافظة على البيئة.

كما أشاد اللواء أشرف عطية بالتعاون والتنسيق المتواصل مع وزارة الإتصالات ودوره فى توفير الدعم  اللازم لتنمية الجهود المبذولة ضمن خطة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي والتكنولوجى الجارية بالمحافظة من أجل  تحقيق طفرة ونقله نوعية بهذا المجال تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع فى تطبيق المشروع القومى " مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030". 

من جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان بأن الدورة تستهدف تدريب عدد 35 من العاملين ذوى الصلة بأعمال تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشروعات القومية والإستثمارية بالديوان العام وجميع المديريات والإدارات والمراكز التابعة. 

وأشارت إلى أن الدورة التدريبية تهدف إلى تطوير آليات العمل من خلال تعزيز المعارف وصقل الخبرات ومهارات الإدارة الرقمية للمشروعات لدى العاملين المختصين ، فضلاً عن  تعزيز دور الرقمنة فى إدارة الأعمال الحكومية بكفاءة وفعالية.

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