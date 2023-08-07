حبس المتهمين بسرقة هواتف المواطنين المحمولة بالمطرية

قررت نيابة المطرية حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

تعود البداية عندما تم ضبط "3 أشخاص- مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية"، حال استقلالهم مركبة تروسيكل وسيرهم عكس الاتجاه وبحوزتهم "6 هواتف محمولة".

وبمناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" وأن المضبوطات من وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.