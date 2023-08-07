جمال بيومي: العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن مفتاحًا لزيادة التجارة والاستثمار

أكد الأمين العام للمستثمرين العرب، السفير جمال بيومي، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن ذات أهمية كبيرة للبلدين، حيث تعود إلى فترة طويلة في التاريخ وتقوم على تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية المتبادلة وتبادل الفوائد المشتركة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تعد العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن مفتاحًا لزيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين حيث تمتاز الدولتين بموقع جغرافي استراتيجي يعزز التجارة الثنائية والتواجد في سوقين إقليميين مهمين، وهما سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تشجع الحكومتان التعاون المشترك وتقديم الحوافز لتشجيع الاستثمار المشترك في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية.

في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أكد المتحدث عن أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن لزيادة حجم التجارة والاستثمار بينهما. يتميز البلدان بموقع جغرافي استراتيجي يعزز التجارة الثنائية والتواجد في سوقين إقليميين مهمين، هما سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تشجع الحكومتان التعاون المشترك وتقديم الحوافز لتشجيع الاستثمار المشترك في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية.

وأوضح أنه يشكل القطاع النقلي واللوجستي في مصر والأردن محورًا أساسيًا في العلاقات الاقتصادية بتحسين البنية التحتية للنقل، وتطوير الطرق البرية والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، حيث وتساهم هذه الجهود في تيسير حركة التجارة وتدفق البضائع بين البلدين، وتقليل التكاليف اللوجستية، وتحسين وصول المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد أنه تلعب العلاقات الاقتصادية دورًا مهمًا في تعزيز السياحة بين مصر والأردن، حيث يُعَد كل منهما وجهة سياحية رئيسية في المنطقة، حيث يأتي السياح من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف المعالم السياحية الفريدة والثقافة الغنية في البلدين. ويتم تعزيز التعاون في مجال السياحة عن طريق تبادل الخبرات والتسويق المشترك وتنظيم الرحلات السياحية المشتركة.

وأشار إلى أنه تتمتع العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن بأهمية كبيرة في قطاع الطاقة. وقد تعاونت البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء، مما أسهم في تلبية احتياجاتهما من الطاقة وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، وقد تم توقيع اتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي المصري إلى الأردن، مما يعزز التعاون بينهما في قطاع الطاقة ويدعم استقرار إمدادات الطاقة للبلدين.