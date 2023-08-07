الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مطروح للفنون الشعبية تُبهر جماهير بورسعيد بالفن السيوي في "ثقافتنا في إجازتنا"

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

شهدت حديقة الأمل ببورسعيد، مساء أمس الأحد، استمرار فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن الفعاليات المكثفة بالمبادرة والتي تقدمها الهيئة بجميع المحافظات وتلقى نجاحا كبيرا.

وبحضور الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والدكتورة جيهان الملكي مدير عام ثقافة بورسعيد، قدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية، باقة متنوعة من الفلكلور السيوى، منها "الترحيب، السامر، الصابية، السيوى"، تدريب عوام مصطفى، وقيادة الفنان سلومة، كما تخلل الفقرات الاستعراضية بعض المقطوعات الموسيقية وفقرة غناء للمطرب سلومة الذى شارك الجمهور بغناء أغنية "لولاكي".

يشار إلى أن الفعاليات تستمر الفعاليات حتى 29 أغسطس الحالي، بحدائق ومنتزهات المدينة الباسلة بحديقة الأمل، المسلة، فريال، حديقة المشير.

e734aef3-72a8-4a2d-b120-f3f6c1a23c66
e734aef3-72a8-4a2d-b120-f3f6c1a23c66
4af1019c-7f21-4ae5-a512-81dbc56eab33
4af1019c-7f21-4ae5-a512-81dbc56eab33
بورسعيد مبادرة ثقافتنا في إجازتنا ثقافتنا في اجازتنا أحمد الشافعي الدكتورة جيهان الملكى
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

الإحصاء يصدر نسخة جديدة من كتيب "مصر فى أرقام"

إلي أين وصلت التحقيقات في اتهام سعد الصغير وبرلنتي عامر بالتعدي على طليقته؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية