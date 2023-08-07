الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مطران أسيوط: زيادة السيارات المجانية لنقل الزائرين أثناء احتفالات دير العذراء بدرنكة

الأنبا يؤانس مطران
الأنبا يؤانس مطران أسيوط

أعلن الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها، عن زيادة عدد السيارات المجانية التي تقوم بنقل الزائرين من بداية بوابة الدير، إلى أقرب مكان داخل الدير "المصعد الكهربائي"، وذلك خلال احتفالات دير السيدة العذراء في درنكة بجبل أسيوط.

وأشار مطران أسيوط إلى أنه لن يتم السماح بمرور السيارات الخاصة بالزائرين داخل الدير، حتى لا يحدث تزاحم بين الزائرين.

وأوضح أسقف أسيوط، أنه من أول يوم 7 أغسطس بداية الموسم سيتم فتح بوابات الدير والسماح لكبار السن ممن يستقلون سيارة خاصة بالدخول بالسيارة داخل الدير في كل يوم من الساعة الثانية عشرة ظهرًا إلى الثانية عصرًا ويتم تسليم رخصة السيارة، مؤكدا أن تصاريح السيارة لدخول الدير تشمل الجراج بحيث أي سيارة تدخل الدير يكون لها مكان داخل الجراج.

وأضاف الأنبا يؤانس، أن معظم مباني الدير يوجد بداخلها مصاعد كهربائية لتسهيل طلوع المواطنين وكبار السن لمغارة الدير دون الحاجة للسيارات، مشيرا إلى توفير سيارات تنقل الزائرين من باب الدير إلى منتصف المطلع بجبل درنكة، كما توجد عربات مكيفة من أول منتصف المطلع إلى أعلى جبل الدير وذلك تسهيلًا على الزائرين من السير على الأقدام، مؤكدا أنه لن يتم السماح للسيارات الزائرين بالسير حتى مطلع الجبل الدير.

يتوافد الآلاف من الأقباط من مختلف محافظات الجمهورية على دير درنكة طوال فترة الاحتفالات بصوم العذراء مريم، للمشاركة في صلوات القداسات الإلهية خلال الصوم، والذي يعد دير واحدا من أهم الأماكن المقدسة الذي يضم مجموعة من الكنائس أقدمها كنيسة السيدة العذراء " المغارة " والتي تقع داخل حضن الجبل ويبلغ طول واجهتها 160 مترا وعمقها 60 مترا، وهى منذ نهاية القرن الأول، وهذه المغارة ترجع إلى نحو 2500 سنة قبل الميلاد، وهناك كنيسة السيدة العذراء المنارة، وكنيسة ماريوحنا، وكنيسة الميدان، وكنيسة النجمة، وكنيسة الصليب.

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مطران أسيوط: زيادة السيارات المجانية لنقل الزائرين أثناء احتفالات دير العذراء بدرنكة

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