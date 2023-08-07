الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس المناطق الحرة ومحافظ الإسماعيلية يبحثان فرص الاستثمار شرق القناة

رئيس المناطق الحرة
رئيس المناطق الحرة ومحافظ الإسماعيلية

بحث حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، فرص الاستثمار في شرق القناة، وخطط التوسع في المناطق الحرة العامة والخاصة بالمحافظة.

 جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء ياسر عباس،  نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لشؤون خدمات المستثمرين والمناطق الحرة،  والمهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة، وأيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية.

وبحث الجانبان آليات ترفيق الأراضي المتاحة للاستثمار بالمحافظة، عبر الشراكة بين الهيئة والمحافظة والمطورين الصناعيين لتسريع توفير الأراضي وتلبية الطلب الكبير على الاستثمار بالمحافظة.

- الحكومة تتجه للتوسع في إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بنظام المطور الصناعي

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة تتجه للتوسع في إنشاء  مناطق حرة عامة جديدة بنظام المطور الصناعي، وتبحث الهيئة حاليا عدد من العروض المقدمة من  شركات عالمية متخصصة في تطوير وترفيق المناطق الحرة العامة في الإسماعيلية وعدد من المحافظات الأخرى القريبة من الموانيء المصرية.

وأكد "هيبة" على الجاذبية العالية للاستثمار بالإسماعيلية، بفضل موقعها المتميز على قناة السويس، بالإضافة لكونها نقطة التقاء محافظات الدلتا الغنية بالأيدي العاملة، والموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر.

واتفق الجانبان على ضرورة تخصيص أراض جديدة للاستثمار بالمحافظة، والتوسع في المناطق الحرة العامة والخاصة بالمحافظة، وتحديث بيانات فرص الاستثمار الخاصة بالمحافظة على خريطة مصر الاستثمارية.

- طلبات الحصول على الأراضي الاستثمارية بالمحافظة تغطي التوسعات الحالية والمستقبلية

وأكد اللواء شريف فهمى بشارة، أن طلبات الحصول على الأراضي الاستثمارية بالمحافظة تغطي التوسعات الحالية والمستقبلية التي تقوم بها الهيئة.

وعقب اللقاء تفقد حسام هيبة أعمال ترفيق توسعات المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، بمساحة 50 فدان، بغرض استيعاب جزء كبير من طلبات التوسعات بالمنطقة الحرة،  كما تفقد توسعات الشركات العاملة بالمنطقة.

وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة عن إجراء مباحثات مع محافظة الإسماعيلية لترفيق 137 فدان أخرى بجوار المنطقة الحرة،  بنظام المطور الصناعي.

 

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