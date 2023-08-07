الإعلان عن جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة 2023

أعلنت إدارة جائزة مصر للتميز الحكومى بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بصفتها منسق جائزة التميز الحكومى العربي بمصر عن إطلاق الدورة الثالثة لجائزة التميز الحكومى العربي 2023 .

وانطلاقاً من حرص الدولة على ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي والفردى لتطوير الأداء فى الجهاز الإدارى وتشجيع المشاركة الفعالة بالعديد من المبادرات والمشروعات القومية التى تتبناها وتدعمها الدولة والتى حققت طفرة نوعية فى تحسين جودة حياة المواطن ،

وتشمل جائزة التميز الحكومي العربي 15 فئة، موزعة على فئتين رئيسيتين هما الأفراد والمؤسسات،

ومن الجدير بالذكر أن جائزة التميز الحكومي العربي تهدف إلى نشر ثقافة التميز المؤسسى فى الدول العربية وخلق فكر قيادى إيجابى لتبنى التميز فى الجهات الحكومية العربية والتركيز على تحسين الأداء العام التطوير المستمر فى الأجهزة الحكومية العربية وتوفير منصة عربية لتبادل افضل الممارسات والتجارب الحكومية الناجحة وابرازوتقدير والاحتفاء بالجهود الحكومية المتميزة فى الدول العربية.

يأتي هذا في إطار التعاون المثمر والشراكة الإستراتيجية بين الحكومة المصرية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التميز الحكومي والتطوير المؤسسي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والتي أسفرت عن إطلاق "جائزة التميز الحكومي العربي" برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي؛ وذلك لتشجيع ودعم التجارب والممارسات الحكومية المتميزة في العالم العربي.

ويدعو مكتب الجوائز بالجامعة الراغبين بسرعة تعبئة طلبات الترشح للجائزة

علما آخر موعد لاستقبال الترشيحات : 30 نوفمبر 2023

لمزيد من المعلومات عن فئات الجائزة للمؤسسات والأفراد: www.ageaward

للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

