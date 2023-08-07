محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور منفلوط العلوى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محور منفلوط العلوي، والذي يربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي (القاهرة - أسيوط) بالطريق الزراعي، عابرًا نهر النيل والترعة الإبراهيمية والسكة الحديد وذلك بتكلفة 4 مليارات و793 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 75%.

وبدأ المحافظ زيارته للمشروع واستمع إلى شرح للموقف التفنيذي للمشروع ومراحل العمل الحالية بالمشروع التنموي الذي يربط بين الصحراوي الشرقي والغربي ويبلغ طوله 41 كم وعرضه 29 مترا تقريبًا وتكلفته التقديرية 4 مليارات و793 مليون جنيه ويجري إنشاؤه من خلال تنفيذ عدد 20 عملا صناعيا منها (عدد 9 كباري علوية و2 كوبرى سطحي و12 بربخ) بمجموع أطوال 2600 م ط على نهر النيل وأعلي الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد والطريق الزراعي بالإضافة إلى 8 منازل ومطالع للمحور ويربط بين طريق أسيوط الغربي والطريق الصحراوي الشرقي القديم مروراً بطريق الحوطا الشرقية ومتقاطع مع الطريق الزراعي والسكة الحديد (القاهرة – أسوان) وترعة الإبراهيمية ويعبر نهر النيل بمجري مائي (260م) ثم تفقد المحافظ ومرافقوه بعض الأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها بالمحور مشيدًا بمعدلات الإنجاز وجودة الأعمال.



وأكد المحافظ تقديم كافة سبل الدعم لتذليل أي عقبات تواجه سير العمل في كل مواقع الإنشاء والخطوات التي تم تنفيذها في إجراءات نزع الملكية الخاصة بالأراضي بمنطقة تنفيذ المحور؛ حرصًا وحفاظًا على حقوق المزارعين والملاك وصرف التعويض للأهالي.

ولفت إلى أن الغرض الأساسي من إنشاء مثل هذا المحور التنموي الضخم هو الارتقاء بمستوى معيشة المواطن في كل مناحي حياته، حيث يعد أحد شرايين التنمية المستدامة في صعيد مصر، مشيراً إلى أن الدولة تنفذ العديد من المحاور على النيل منها 3 محاور بمحافظة أسيوط وهي محور ديروط الحر الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويجري حاليًا العمل في محورين هامين في الشمال والجنوب هما محور أبوتيج ومحور منفلوط وهذه المحاور تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

وأضاف المحافظ أن أهمية محور منفلوط الجديد تتمثل في أنه يربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي (القاهرة - أسيوط) بالطريق الزراعي عابرًا نهر النيل والترعة الإبراهيمية والسكة الحديد، معلناً دعمه الكامل لهذا المحور التنموي وتذليل كل العقبات لسرعة نهو الأعمال في توقيتاتها.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعتبر من المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا؛ لأنها إحدى ركائز التنمية المستدامة والانتقال من شرق إلى غرب النيل بسهولة بدلًا من استخدام المعديات النهرية، وتساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية الجديدة.

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