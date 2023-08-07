الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

توافد القراء على مقرأة مسجد عمرو بن العاص

كبار القراء
كبار القراء

تُعقد اليوم الإثنين، مقرأة كبار القراء المرتلة برواية حفص لأول مرة من مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله. 

وتوافد القراء إلى مقرأة القرآن الكريم للمرة الأولى من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، برئاسة القارئ الطبيب أحمد نعينع، حيث حضر كل من القارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ إبراهيم عبد الغني، والقارئ الشيخ محمود محمد الصعيدي، والقارئ الشيخ حسن الشناوي؛ حيث ستبدأ القراءة من أول سورة الطور. 
  

مسجد سيدنا عمرو بن العاص كبار القراء توافد القراء وزارة الأوقاف القرآن الكريم
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