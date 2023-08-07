كل ما تريد معرفته عن التهاب الغضروف الضلعى

التهاب الغضروف الضلعي هو حالة مؤلمة في الصدر ناتجة عن التهاب الغضروف الذي يربط الأضلاع بعظم الصدر، يمكن أن يكون موقع الالتهاب إما عند تقاطع عظم الضلع مع الغضروف أو عند تقاطع الغضروف الضلع مع عظم الصدر.

الأسباب

عادة ما يكون سبب التهاب الغضروف الضلعي غير معروف، في بعض الأحيان يمكن أن يحدث بسبب إصابة منطقة الصدر أو تمارين الصالة الرياضية التي تنطوي على رفع الأثقال أو السعال المتكرر.

المرضى الذين يعانون من حالات طبية أخرى مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو الألم العضلي الليفي يمكن أن يصابوا أيضًا بالتهاب الغضروف الضلعي، وتعد العدوى أحد الأسباب النادرة لالتهاب الغضروف الضلعي.

أعراض التهاب الغضروف الضلعي

يُلاحظ التهاب الغضروف الضلعي بشكل أكثر شيوعًا عند النساء الأكبر من 40 عامًا، فعادة ما يسبب التهاب الغضروف الضلعي ألمًا حادًا في مقدمة الصدر يزداد سوءًا مع حركات الصدر أو الجزء العلوي من الجسم.

يمكن أن يتفاقم الألم أيضًا عن طريق التنفس العميق أو الاستلقاء أو الضغط على مكان الألم، ويكون الجانب الأيسر من الجسم أكثر شيوعًا، ويمكن إصابة أكثر من ضلع في نفس الوقت.

تشخيص

يتم التشخيص عادة عن طريق الفحص السريري واستبعاد الأسباب الخطيرة الأخرى لألم الصدر، في معظم الحالات لا يلزم إجراء مزيد من الاختبارات، في بعض الأحيان قد تكون هناك حاجة إلى تصوير الصدر بالأشعة السينية.

هل يمكن علاجه؟

التهاب الغضروف الضلعي حالة ذاتية الشفاء تتحسن من تلقاء نفسها بمرور الوقت، ويمكن أن تستمر من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر.

يمكن أن تساعد الأقراص المضادة للالتهابات، مثل إيبوروفين أو نابروكسين، في السيطرة على الألم، والتطبيق الموضعي للكريم المسكن مفيد أيضًا، ويمكن أن يكون العلاج الطبيعي الذي يتضمن تمارين الشد الخفيفة وتحفيز العصب الكهربائي مفيدًا أيضًا في السيطرة على الأعراض.

قد تكون هناك حاجة لحقن الستيرويد الموضعي في الموقع المؤلم في الحالات التي لا يستقر فيها الألم، وعادة لا تكون الجراحة مطلوبة ما لم يكن هناك سبب محدد مثل العدوى.