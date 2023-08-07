الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الرى" تعقد دورة تدريبية حول تنمية مهارات الاكسل وتحليل ومعالجة البيانات

دورة تدريبية
دورة تدريبية

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في المركز القومي لبحوث المياه، فى عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل المختلفة، وذلك للمهندسين والعاملين والمهتمين بقطاع المياه والموارد المائية، بهدف رفع قدراتهم المهنية والعلمية والمعرفية، واطلاعهم على أحدث البحوث والدراسات العلمية، وأيضًا مهارات التحول الرقمى والبرمجة.

يأتى ذلك فيما بدأت اليوم الإثنين، فعاليات البرنامج التدريبي للتعرف على برامج الاكسل المتقدم وكيفية تطبيقه في الأبحاث العلمية، وذلك تحت عنوان Advanced applications in Excel (Level 1)، من تنظيم وحدة خدمات علوم وهندسة المياه التابعة للمركز القومي لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والري.

وأوضحت وحدة خدمات علوم وهندسة المياه التابعة للمركز القومي لبحوث المياه، أن الدورة التدريبية، والتى تستمر لمدة خمسة أيام حتى 10 أغسطس الجاري، تأتى سعياً نحو تطوير مهارات ورفع كفاءة الكادر البحثي والفني بالمركز القومي لبحوث المياه ووزارة الموارد المائية والري والمراكز البحثية والجامعات المصرية.

التحليل المنطقي لطبيعة البيانات والمدخلات

كما تستهدف الدورة التدريبية، التعرف على برنامج الاكسل المتقدم وكيفية تطبيقه في الأبحاث العلمية وعمل النماذج الرياضية التي تناسب طبيعة المجال البحثي والتخصص العلمي.

كذلك، توضح الدورة كيفية تحليل ومعالجة البيانات وعرضها بشكل يساهم بشكل كبير في الفهم والتحليل المنطقي لطبيعة البيانات والمدخلات وفهم العلاقات المعقدة وكيفية حلها.

الدورة التدريبية 
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