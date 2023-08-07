لاندري دياماتا.. من هو بديل "سوزا" المرشح للانضمام للأهلي؟

دخل لاندري دياماتا، مهاجم فريق إسبانيول الإسباني، حسابات الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويطمح الأهلي، لتدعيم هجوم فريقه بمهاجم أجنبي، خاصة في ظل تعثر المفاوضات لضم البرازيلي جوستافو سوزا، لاعب جيونبوك الكوري الجنوبي، الذي رفض التخلي عن خدمات اللاعب في الوقت الحالي.

ويستعرض "الدستور" السيرة الذاتية للاندري دياماتا، المرشح للانتقال إلى الأهلي:

لاندري دياماتا، لاعب بلجيكي من أصول كونغولية، ولد في الأول من سبتمبر 1997.

بدء اللاعب مسيرته كناشىء في نادي مونز البلجيكي، قبل أن ينضم في يوليو عام 2014 إلى فريق تحت 19 عامًا بنادي ستاندر دو لياج، ومنه إلى فريق تحت 21 عامًا، لينتقل في يوليو عام 2016، إلى فريق أوستاند.

وشارك دياماتا، مع أوستاند في 34 مباراة، سجل خلالها 14 هدفًا، وصنع 4 تمريرات حاسمة.

واستمر اللاعب مع الفريق موسمًا واحدًا، قبل أن يخوض تجربة خارج بلجيكا، لينضم إلى فولفسبورج الألماني، في يوليو عام 2017، مقابل 11 مليون ونصف مليون يورو.

وشارك دياماتا مع فولفسبورج في 24 مباراة، صنع خلالها هدفًا وحيدًا، لكن لم يتمكن من تسجيل أي أهداف.

وفي الموسم التالي، أعير دياماتا إلى أندرلخت البلجيكي، حيث شارك مع الفريق، في 24 مباراة، سجل خلالها 13 هدفًا، وصنع 4 تمريرات حاسمة.

وفي يوليو 2019، انضم اللاعب إلى صفوف أندرلخت بشكل نهائي، قادمًا من فولفسبورج.

وفي النصف الأول من موسم 2020 - 2021، سجل دياماتا، هدفين في 14 مباراة خاضها مع الفريق، وصنع تمريرتين حاسمتين.

وفي فبراير عام 2021، انضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، إلى إسبانيول الإسباني، الذي شارك معه في 19 مباراة، سجل خلالها خمسة أهداف.

وفي يوليو من نفس العام، انتقل اللاعب بشكل نهائي إلى صفوف إسبانيول، مقابل 2 مليون و200 ألف يورو، بعقد يمتد لثلاث مواسم.

وشارك دياماتا، مع الفريق الإسباني، في 19 مباراة، دون أن يسجل أي أهداف.

وفي صيف عام 2022، أعير اللاعب البلجيكي، إلى صفوف فريق نيميخين الهولندي، لمدة موسم واحد.

وشارك دياماتا مع الفريق في 32 مباراة، سجل خلالها عشرة أهداف، وصنع هدفين.

ولم يشارك اللاعب مع منتخب بلجيكا في أي مباراة رسمية، إلا أنه تم استدعاءه لقائمة الفريق في مباراتي الدنمارك وإيسلندا، في دوري الأمم الأوروبية (2020-2021)، حيث ظل جليسًا على مقاعد البدلاء في تلك المواجهتين.

جانب من أهداف لاندري دياماتا خلال مشواره مع نيميخين الهولندي