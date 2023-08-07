تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات السلامة بالمتنزهات والمنتجعات الترفيهية بالوادي الجديد

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتشكيل لجنة مرور ومتابعة لتفعيل إجراءات السلامة والأمان داخل المتنزهات والنوادي والمنتجات السياحية والترفيهية، خاصة التي تضم حمامات سباحة وآبار سياحية وألعاب مائية.

وشدد المحافظ على التأكد من أعمال الصيانة الدورية وتوفير مختصين في أعمال الإنقاذ وتوفير وسائل الحماية اللازمة، حرصًا على سلامة رواد هذه المنشآت، موجهًا بالإغلاق الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

كما التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، أعضاء اللجنة العلمية لمبادرة دعم صحة المرأة برئاسة الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام رئيس اللجنة، والتي تزور المحافظة لدعم جهود تنفيذ "مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية" على أرض المحافظة ولقاء القائمين على عمل المبادرة.

واستعرض المحافظ الموقف الحالي لتنفيذ المبادرة داخل مراكز وقرى المحافظة، مُشيدًا بالإقبال الذي تحظى به، كما بحث مع أعضاء اللجنة ما يتطلبه عمل المبادرة من إمكانات مادية وبشرية لدعم أعمالها والتوسع فيها؛ مُوجهًا بتذليل العقبات وتيسير عمل القائمين عليها، وتكثيف حملات التوعية بالمبادرة؛ للوصول لكافّة السيدات المستهدفات بالحملة حرصًا على سلامتهن وصحتهن.