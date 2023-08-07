مواعيد وأماكن قطع المياه في قويسنا

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بيانا لأهالي مدينة قويسنا أعلنت من خلاله انقطاع المياه، عن المدينة لمدة 5 ساعات متواصلة، وأهابت بالمواطنين تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقويسنا عن انقطاع المياه يوم الأربعاء الموافق 2023/8/9 عن مدينة قويسنا بالكامل من الساعة 10 صباحا وحتى 3 ظهرا، وذلك لعمل غسيل استثنائي لشبكة مدينة قويسنا.

وأضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أنه سيتم عمل ربط الشوارع بالشبكة الجديدة، أمام عملية مياه المحكمة، ولذلك أهابت بالمواطنين تدبير احتباجاتهم من المياه خلال هذه الفترة من الانقطاع.