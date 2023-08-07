الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميسى يواصل تألقه ويقود إنتر ميامى للتأهل لربع نهائى كأس الدوريات

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

نجح فريق إنتر ميامي الأمريكي في التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الدوريات الأمريكية، بفضل تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ليونيل ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على دالاس والتأهل لربع نهائي كأس الدوريات

وحقق فريق إنتر ميامي فوزًا صعبًا على نظيره دالاس بنتيجة 5- 3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4- 4، وذلك في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الدوريات الأمريكية.

وافتتح ليونيل ميسي تسجيل الأهداف في المباراة، بهدفه لصالح فريقه إنتر ميامي في الدقيقة 6 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، بأسيست من جوردي ألبا، قبل أن يُدرك فاكوندو كوينيون التعادل لفريقه دالاس في الدقيقة 37 من زمن اللقاء.

وقبل انتهاء الشوط الأول، سجل برنارد كامونجو في شباك إنتر ميامي الهدف الثاني، ليُعلن تقدم فريق دالاس في النتيجة.

وفي الدقيقة 63، سجل آلان فيلاسكو الهدف الثالث لفريق دالاس، وسرعان ما أدرك الأمر النجم بنيامين كريماشي، وسجل الهدف الثاني لإنتر ميامي في الدقيقة 65، ليقلص الفارق إلى 3- 2.

وفي الدقيقة 68 سجل روبيرت تايلور هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه، معلنًا تقدم دالاس برباعية مقابل هدفين.

وبنفس الطريقة سجل ماركو فارفان هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح إنتر ميامي، لتصبح النتيجة 4- 3 لصالح دالاس.

وبعد مرور خمس دقائق، وتحديدًا في الدقيقة 85 من زمن المباراة، سجل ليونيل ميسي، الهدف الرابع لإنتر ميامي والهدف الثاني له، وذلك من ركلة حرة لينقذ فريقه من توديع البطولة.

ليونيل ميسي يرفع رصيده التهديفي مع إنتر ميامي إلى 7 أهداف

وبعد التعادل الإيجابي، انتقلت المباراة إلى ركلات الترجيح، حيث سجل من فريق إنتر ميامي كل من ليونيل ميسي، سيرجيو بوسكيتس، لويناردو كامبانا، كمال ميلر، بنيامين كريماشي.

فيما سجل ركلات الترجيح من فريق دالاس، كل من: بول أريولا، فاكوندو كوينيون، جيسوس فيريرا، بينما أهدر باكستون بوميكال الركلة الثانية.

وبذلك يرفع ليونيل ميسي رصيده التهديفي مع إنتر ميامي إلى 7 أهداف حتى الآن، وذلك خلال 4 مباريات خاضها مع الفريق الأمريكي، منذ 22 يوليو الماضي.

وكان ليونيل ميسي قد انضم إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي في الميركاتو الصيفي الحالي، في صفقة انتقال حر بالمجان بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

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