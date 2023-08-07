محمد هنيدى: "مرعى البريمو" حالة فنية فريدة وسعيد بردود الأفعال

عبّر الفنان محمد هنيدي عن سعادته بردود الأفعال التي أحدثها فيلمه الجديد "مرعي البريمو"، والذي انطلق عرضه منذ أيام قليلة في دور العرض السينمائية.

وأشار هنيدي، لـ"الدستور"، إلى أن "الفيلم بمثابة حالة فنية فريدة، لما فيه من تفاصيل مميزة أرجعتنا لسنوات مهمة وجميلة في حياتي"، مؤكدًا أن تلك التفاصيل أبرزها التعاون مع المخرج سعيد حامد بعد غياب طويل دام 18 عامًا.

وتابع: "عند دخولي للوكيشن لأول مرة، شعرت بسعادة كبيرة لم أشعر بها منذ سنوات، فالتعاون مع هذا الشخص الطيب والجميل له رونق آخر، وهو من المقربين لقلبي جدًا، فنجحنا في الماضي كثيرًا، وأتمنى أن ننجح هذه المرة بفيلم مرعي البريمو".

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الصعيدي "مرعي أحمد" بائع البطيخ، الذي يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية من خلال عمله، والتي اضطرته للسفر إلى سهل حشيش في مهمة غامضة بصحبة زوجته وعدد من أفراد عائلته.

"مرعي البريمو" بطولة محمد هنيدى، غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسى، مصطفى أبوسريع، نانسى صلاح، فكرة محمد هنيدى، وتأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

كما يسجل الفيلم عودة المخرج الكبير سعيد حامد إلى السينما مرة أخرى بعد غياب 14 عامًا منذ عرض فيلم "طباخ الريس".

وتشهد عودته تكرار تعاونه مع النجم محمد هنيدي الذي قدم معه عدة أعمال سينمائية منها "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"يا أنا يا خالتى" و"جاءنا البيان التالي" و"صاحب صاحبه"، والتي حققت نجاحات كبيرة.