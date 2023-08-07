رئيس مركز سنورس يتابع إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء ومنع وإزالة التعديات بالفيوم

قال المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس، إنه تم مساء أمس الأحد تنفيذ حملة بشوارع مدينة سنورس برئاسة أشرف أيوب، نائب رئيس المركز لشئون المرافق، لمتابعة تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين والطرق، وغلق الورش والأنشطة التجارية في المواعيد المحددة.

وأضاف رئيس المركز أنه جرى أمس إزالة لحالة تعدٍ على الأراضي الزراعية عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض حول قطعة أرض بمساحة (4) قراريط بزمام قرية جرفس، كما قامت الوحدة المحلية بقرية سنهور القبلية بمنع حالة تعد على قطعة أرض بمساحة (1) قيراط، عبارة عن حفر لإنشاء أساسات، وتم رد الشيء لأصله، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأشار إلى أنه في إطار تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الطرق والخدمات بالقرى، فقد تم أمس القيام بحملات نظافة مكثفة بعدد من قرى وطرق المركز، كما أسفرت الحملات الصباحية والمسائية عن رفع (249) طن قمامة و(6) أطنان أتربة من المدينة والقرى، موضحًا أن الوحدة المحلية بقرية نقاليفة نفذت حملة بشوارع القرية، بالتعاون مع قوات الشرطة، لإلزام سائقي مركبات التوكتوك بتحديد مقابل تقديم الخدمة بمبلغ (5) جنيهات.

متابعة لإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

متابعة لإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

متابعة لإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

متابعة لإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء