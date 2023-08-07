الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"غرفة عمان" تكشف عن مقترحات وإجراءات لتعزيز تجارة الأردن مع مصر

الرئيس السيسي وملك
الرئيس السيسي وملك الأردن

كشف تقرير لغرفة تجارة عمان عن جملة إجراءات ومقترحات يمكن أن تسهم في تعزيز المبادلات التجارية بين الأردن ومصر، مؤكدًا منها ضرورة تصميم برامج دعم في مجال المطابقة الفنية، ووضع خطة للتوعية بالمعيقات الإجرائية والفنية المفروضة، وتنظيم وإقامة المعارض التجارية المشتركة مع إتاحة البيع المباشر.

وأشار التقرير الذي أعدته الغرفة إلى ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين ومراجعتها بشكل دوري ووضع خطة عمل للتنفيذ، ومراجعة البرنامج التنفيذي الخاص بمذكرة التفاهم حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والموقعة عام 2008، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وتبدأ في عمان اليوم الإثنين اجتماعات الدورة 31 للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التي يرأسها عن عن الجانب المصري رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والجانب الأردني رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة.

وتتسم اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة بديمومة انعقادها انعكاسًا للحرص المشترك على تطوير مختلف مجالات التعاون بينهما وكذلك التعاون في الإطار الثلاثي الذي يضم العراق أيضًا، والشراكة الرباعية التي تضم إلى جانب الأردن ومصر كلًا من الإمارات والبحرين.

وستبحث اللجنة عددًا من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة وزيادة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

- تحسين وتبسيط إجراءات الجمارك وتقليص التكاليف الإدارية لتسهيل تداول البضائع

وشدد التقرير على ضرورة تحسين وتبسيط إجراءات الجمارك وتقليص التكاليف الإدارية لتسهيل تداول البضائع بين البلدين، وتنظيم معارض تجارية وفعاليات اقتصادية مشتركة تجمع بين الشركات والمستثمرين من البلدين لتعزيز التواصل وتوفير فرص استثمارية وتجارية.

وأشار التقرير إلى أن صادرات الأردن إلى مصر بلغت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، نحو 45 مليون دينار، مقابل نحو 407 ملايين دينار مستوردات، فيما سجلت الصادرات الأردنية إلى مصر بالعام الماضي 160 مليون دينار هي أعلى قيمة لها خلال السنوات الأخيرة. 

ولفت التقرير إلى أهمية تشجيع تبادل المعلومات والبيانات التجارية بين الأردن ومصر لتسهيل التعاون واتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتشجيع المستثمرين من البلدين على التعاون والاستثمار المشترك بالقطاعات الاقتصادية المشتركة.

عقد برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لتطوير المهارات والكفاءات اللازمة لتعزيز التجارة والأعمال

وأكد التقرير ضرورة عقد برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لتطوير المهارات والكفاءات اللازمة لتعزيز التجارة والأعمال بين البلدين، والبحث عن فرص الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية التي يشارك فيها الأردن ومصر لتسهيل التجارة مع الأخرى.

كما أشار التقرير إلى أهم الصادرات الأردنية إلى جمهورية مصر العربية وهي منتجات الصناعات الكيماوية، أسمدة بوتاسية معدنية أو كيماوية، معادن عادية ومصنوعاتها من ألمنيوم ومصنوعاته، اللدائن ومصنوعاتها، المطاط ومصنوعاته من ألواح وصفائح ولفات وأشرطة. 

وذكر التقرير أن أعلى سلعة تم تصديرها من الأردن إلى مصر خلال العام الماضي كانت كارناليت وسيلفيت وأملاح بوتاس طبيعية بقيمة 96 مليون دينار، فيما كان "نشادر لا مائي" أعلى سلعة مستوردة بقيمة 21 مليون دينار.

- مصر في المرتبة السادسة بين أهم الشركاء التجاريين للأردن

وأوضح التقرير أن مصر احتلت المرتبة السادسة من بين أهم الشركاء التجاريين للأردن في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال عام 2021، حيث بلغت حصتها من إجمالي الصادرات الوطنية للأردن 2.1 بالمئة. 

أما المستوردات الأردنية من مصر فتتركز بمنتجات معدنية وصناعة الأغذية، بخاصة البطاطا المحضرة أو المحفوظة، محضرات العجائن الغذائية الجاهزة، دقائق البطاطا، نشادر لا مائي، برتقال طازج أو جاف، مصنوعات من الحجر أو الجص أو أسمنت أو حرير صخري، وأفران طبخ تعمل بالغاز.

ولفت التقرير إلى أن عدد الشركاء المصريين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان بلغ حتى اليوم 511 شريكًا في مختلف القطاعات التجارية والخدمية وبرءوس أموال تصل لنحو 139 مليون دينار.

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